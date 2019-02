Ариана Гранде повторила державшийся 55 лет рекорд The Beatles

Как отмечается, все возглавившие рейтинг песни исполнительницы — из альбома Thank U, Next.

Певица Ариана Гранде повторила достижение группы The Beatles, установленное в 1964 году, сообщает Billboard. Одновременно три её песни занимают три первые строчки хит-парада Billboard Hot 100 ("Горячая сотня Billboard").

Первое место рейтинга вот уже четыре недели занимает песня Гранде 7 Rings. Второе место — у композиции Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored. Замыкает первую тройку Thank U, Next из одноимённого альбома, куда входят все три песни.

Как отмечается, ранее подобный рекорд был установлен группой The Beatles: в 1964 году три песни ливерпульской четвёрки на протяжении пяти недель держались на первых трёх строчках рейтинга.

