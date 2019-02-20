СМИ: Послы ЕС включили ещё восемь россиян в санкционный список

Послы Евросоюза включили в чёрный список восемь россиян за инцидент в Керченском проливе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Как уточняется, послы 28 стран Европейского союза приняли решение продлить на полгода запретительные меры в отношении лиц, "ответственных за нарушение территориальной целостности Украины". В список были включены и восемь граждан РФ из-за инцидента в Керченском проливе.
Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз согласовал санкции против восьми граждан России из-за инцидента в Керченском проливе.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени