Центробанк снизил официальные курсы доллара и евро

Центробанк снизил официальный курс евро к рублю, сократив его до 74,6816 рубля. Также уменьшился и курс доллара, составив 65,8568 рубля. Это следует из данных Банка России.

Соответственно снизилась и стоимость бивалютной корзины. Она теперь составляет по официальному курсу 69,828 рубля.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что обвала рубля не будет, а ставки по рублёвым депозитам выше инфляции делают выгодными сбережения в нацвалюте.