СМИ: Встреча Путина и Нетаньяху в Москве отложена на несколько дней

По данным агентства, лидеры двух стран проведут телефонный разговор в четверг, 21 февраля.

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москве отложена на несколько дней. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальный израильский источник.

— Запланированная на завтра встреча между премьер-министром и президентом Путиным была отложена на несколько дней по договорённости обеих сторон, — сообщил источник.

Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин намерен на встрече 21 февраля обсудить с Нетаньяху обстановку в Сирии и на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля, в свою очередь, планировал обсудить с российским лидером укрепление координации в Сирии.