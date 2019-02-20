СМИ: Встреча Путина и Нетаньяху в Москве отложена на несколько дней

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москве отложена на несколько дней. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальный израильский источник.
— Запланированная на завтра встреча между премьер-министром и президентом Путиным была отложена на несколько дней по договорённости обеих сторон, — сообщил источник.
Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин намерен на встрече 21 февраля обсудить с Нетаньяху обстановку в Сирии и на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля, в свою очередь, планировал обсудить с российским лидером укрепление координации в Сирии.
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