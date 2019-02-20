Матери пропавшего в Лосином Острове мальчика продлили срок задержания

Против москвички было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Надежде Куликовой — матери шестилетнего мальчика, оставленного с мешком на голове в парке Лосиный Остров в Москве, — продлили срок задержания на 72 часа. Об этом сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

Против москвички было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Следователи на заседании подтвердили, что в автомобиле Куликовой при осмотре нашли три рулона скотча и нож. Также был обнаружен мешок с детской варежкой внутри. Следующее слушание состоится 22 февраля 2019 года в 15:00.

Напомним, утром 18 февраля 33-летняя женщина заявила в полицию об исчезновении шестилетнего сына. Позднее мальчик был найден невредимым автомобилистами на заправке в районе 103-го километра МКАД, недалеко от заповедника Лосиный Остров.

Сообщалось, что мать отвела ребёнка в лес, привязала к дереву и надела на голову мешок, однако бабушка мальчика опровергла эти данные и заявила, что она носится с ним как "с писаной торбой".