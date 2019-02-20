Путин заявил об успешности работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон"

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Путин заявил об успешности работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон"

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Фото: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

Её можно будет использовать с морских носителей — серийных надводных кораблей и подводных лодок.

Президент РФ Владимир Путин сегодня в ходе Послания Федеральному собранию сообщил, что работа над гиперзвуковой ракетой "Циркон" идёт по графику, она будет сдана в срок.

— Её применение предусмотрено с морских носителей серийных надводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведённых и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр", — сказал президент.

Он подчеркнул, что благодаря этому принятие "Циркона" на боевое дежурство не будет затратным.

Президент добавил, что для защиты национальных интересов страны раньше сроков на 2–3 года будут сдаваться новые многоцелевые подводные лодки, а также будут заложены пять надводных кораблей дальней морской зоны.

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