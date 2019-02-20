Путин предложил расширить использование электронных виз

Президент РФ Владимир Путин призвал упростить визовые формальности для иностранных туристов. В частности, он предлагает расширить использование электронных виз для въезда в страну.
— Интерес к России, к нашей культуре, природе, историческим памятникам просто огромен. С учётом успешного опыта чемпионата мира по футболу предлагаю шире применять электронные визы, — сказал он в ходе Послания Федеральному собранию.
На данный момент электронные визы в РФ могут получить граждане 18 государств: Турции, Индии, Китая, Японии, КНДР, Ирана, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Мексики, Сингапура, Алжира, Бахрейна, Брунея и Туниса.
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