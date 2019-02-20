"Меры просчитаны". Орешкин оценил возможности для реализации поручений Путина

Глава МЭР отметил позитивную динамику по доходам в бюджет как по прошлому году, так и по началу текущего.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что российский бюджет справится с теми амбициозными задачами, которые президент России Владимир Путин обозначил в Послании Федеральному собранию.

— Когда президент говорил о конкретных мероприятиях, он каждую цифру называл с точностью до десятых — сколько денежных средств будет потрачено, — сказал Орешкин Лайфу. — Это означает, что все эти меры просчитаны, они оценены, и понятно, что они все вписываются полностью в бюджетные правила и в те наши подходы в бюджетной политике, которые у нас существуют.

Орешкин также отметил позитивную динамику по доходам в бюджет — как по прошлому году, так и по началу текущего.

— Это означает, что ресурсов чуть больше, чем мы ожидали, поэтому можно эти ресурсы аллоцировать на те направления, которые президент считает приоритетными, — добавил министр.

Как писал Лайф, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин ранее заявил, что денег на реализацию озвученных Путиным задач хватит.