"Больные на голову". Мединский оценил призыв Киева запретить показ фильма "Т-34"

Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что авторам предложения запретить показ российского фильма "Т-34" за границей необходимо "заняться своим здоровьем".
— Они больные на голову. Им нужно заняться своим здоровьем, — цитирует министра РИА "Новости".
Напомним, 19 февраля посольство Незалежной в США призвало американские кинотеатры отменить показ российского боевика "Т-34". Член Совфеда Франц Клинцевич заявил, что причиной такого требования стал "страх Украины перед темой, которую затрагивает фильм". А американская сеть кинотеатров Regal Cinemas отвергла предложение украинцев.
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