Путин заявил о готовности России в случае угрозы нацелить ракеты на США

Российский лидер предупредил о зеркальных действиях в случае размещения Соединёнными Штатами в Европе ракет меньшей и средней дальности.

В случае угрозы Россия нацелит оружие на страны, в которых США разместят ракеты, а также на сами Штаты. Об этом в послании Федеральному собранию сообщил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер объяснил, что поставка США ракет на Европейский континент резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, а также создаст серьёзные угрозы для РФ: у некоторых из них подлётное время до Москвы может составить до 10–12 минут.

— В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия, — заявил Путин.

Напомним, в Послании Федеральному собранию президент России рассказал, кто "подхрюкивает" американцам.