Греф ожидает снижения ставок по ипотеке во второй половине года

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Греф ожидает снижения ставок по ипотеке во второй половине года

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Герман Греф. Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл

Ставки по ипотеке в России снизятся во втором полугодии текущего года вслед за уровнем инфляции. Этот прогноз озвучил глава Сбербанка Герман Греф после Послания президента РФ Федеральному собранию.

— Во второй половине года инфляция должна пойти вниз, и за ней пойдут ставки вниз, — сказал он журналистам и добавил, что точного прогноза он сделать пока не может.

Президент РФ Владимир Путин в ходе сегодняшнего Послания Федеральному собранию предложил снять ограничения по срокам на льготную ипотеку семьям с детьми.

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