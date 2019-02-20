Греф ожидает снижения ставок по ипотеке во второй половине года

Ставки по ипотеке в России снизятся во втором полугодии текущего года вслед за уровнем инфляции. Этот прогноз озвучил глава Сбербанка Герман Греф после Послания президента РФ Федеральному собранию.

— Во второй половине года инфляция должна пойти вниз, и за ней пойдут ставки вниз, — сказал он журналистам и добавил, что точного прогноза он сделать пока не может.

Президент РФ Владимир Путин в ходе сегодняшнего Послания Федеральному собранию предложил снять ограничения по срокам на льготную ипотеку семьям с детьми.