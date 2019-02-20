Матвиенко заверила в оперативном принятии законов по предложениям Путина

Спикер Совета Федерации отметила, что послание главы государства было без общих фраз.

В ближайшее время парламент займётся подготовкой законопроектов для реализации озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию предложений. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

— Сейчас мы должны будем самым активным образом заниматься подготовкой таких законопроектов, обязательно обеспечить их принятие в весеннюю сессию, — сказала спикер.

Напомним, ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что денег на реализацию озвученных Путиным задач хватит. Министр экономического развития страны Максим Орешкин отметил, что российский бюджет справится с амбициозными задачами, обозначенными президентом.