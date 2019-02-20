В Приморье возбудили дело после избиения мальчика родителями его одноклассников

По предварительным данным, ребёнка отвели в мужской туалет, где на глазах у других детей окунули головой в унитаз.

Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента в школе № 2 города Большой Камень в Приморье, где родители нескольких учеников избили пятиклассника, издевавшегося над их детьми. Как сообщает краевое СКР, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются свидетели.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль, из хулиганских побуждений"), — пояснили в управлении.

Ранее сообщалось, что родители учеников школы устали от издевательств мальчика над своими детьми и решились на самосуд. По данным местных СМИ, школьник приносил на учёбу нож, портил вещи других учеников и неоднократно их избивал. В частности, он ударил в живот одноклассницу, в результате чего она оказалась в больнице с подозрением на разрыв селезёнки.

После последнего инцидента с пятиклассником решили поговорить взрослые. Родители отвели мальчика в мужской туалет, где на глазах у других детей окунули головой в унитаз.