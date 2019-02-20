Помещён под домашний арест экс-начальник колонии, где пытали заключённого

Скандал разгорелся после появления в СМИ видео с издевательствами над осуждённым мужчиной.

Бывшего руководителя ярославской колонии Дмитрия Николаева Кировский районный суд Ярославля поместил под домашний арест, передаёт ТАСС. Колония стала известна на всю страну после того, как было опубликовано видео с пытками заключённого Евгения Макарова.

Николаев и адвокат Валерий Чистов были не согласны с возможной мерой пресечения в виде ареста. Бывший начальник колонии заявлял, что не скрывался от следствия, имеет постоянное место жительства, а также что он занимается воспитанием больного ребёнка.

Помощник начальника колонии Дмитрий Борбот ранее рассказывал следователям, что Николаев давил на сотрудников ИК-1 и создал устрашающие условия для работников.

После того как СМИ рассказали о пытках в ярославской колонии, ФСИН выявила 168 случаев насилия над заключёнными по всей стране. В Ярославле были взяты под стражу сразу шесть сотрудников ярославской исправительной колонии № 1. Пережившего пытки Евгения Макарова выпустили из тюрьмы осенью прошлого года, ему предоставили госзащиту.