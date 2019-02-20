Памфилова допустила принятие поправок о снижении фильтра до сентября

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Памфилова допустила принятие поправок о снижении фильтра до сентября

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Элла Памфилова. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалёв

Ранее председатель Центризбиркома говорила, что ограничение мешает развитию конкуренции.

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила об очень высокой вероятности принятия поправок о снижении муниципального фильтра до выборов в сентябре. Об этом сообщает РИА "Новости".

Памфилова выразила надежду, что поправки будут быстро подготовлены, чтобы их успела принять Госдума.

— Вероятность такая очень высока, — заявила глава ЦИК журналистам.

Ранее о необходимости обдумать возможности совершенствования муниципального фильтра на выборах губернаторов заявил президент РФ Владимир Путин. Это предложение поддержала партия "Единая Россия".

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