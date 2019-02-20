Рогозин усомнился, что Илон Маск создаст ракетные двигатели лучше российских

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин не считает, что компания Илона Маска SpaceX в ближайшее время сможет разработать ракетные двигатели, способные превзойти российские. Об этом сообщает ТАСС.
— Хочу сказать, что дай бог им удачи создать двигатель лучше, чем у нас. Пока не получится — Россия в этой части номер один в мире, — заявил Рогозин журналистам.
По словам главы "Роскосмоса", американский бизнесмен не понимает, о чём идёт речь, до сих пор "летая" на кислородно-керосиновых двигателях.
Напомним, ранее Маск написал в Twitter, что новый двигатель SpaceX превзошёл РД-180.
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