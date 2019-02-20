"Ответственные известны". Кудрин оценил призыв Путина снизить давление на бизнес

Он также отметил, что на первом месте в послании президента были вопросы, связанные с демографией, здравоохранением и борьбой с бедностью.

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин прокомментировал призыв президента России Владимира Путина снижать силовое воздействие на бизнес. В своём микроблоге в "Твиттере" Кудрин отметил, что слова главы государства должны быть поддержаны чёткими мерами с персональной ответственностью за неисполнение.

— Ответственные известны, — добавил Кудрин. — Иначе президенту снова придётся констатировать отсутствие продвижения в этой сфере.

Кудрин также отметил, что на первом месте в Послании Федеральному собранию были вопросы, связанные с демографией, здравоохранением и борьбой с бедностью.

— Но вот, чтобы ответить на вызовы в сфере образования, на мой взгляд, мер не хватило, — добавил он, отметив, что это "сфера для будущего".

Как писал Лайф, Путин сегодня в ходе Послания Федеральному собранию отметил, что бизнес в России не должен постоянно "ходить под статьёй", ощущая при этом риск уголовного или административного наказания, преследования.