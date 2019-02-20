Матвиенко уверена в полной реализации мер из послания Путина

По словам спикера Совфеда, все данные предложения обсуждались с Правительством РФ.

Дополнительные меры поддержки семей, образования и здравоохранения, озвученные в послании президента России Владимира Путина, будут реализованы. Уверенность в этом выразила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

По её словам, "каждая мера просчитана", все данные предложения обсуждалось с правительством.

— Есть полная уверенность и гарантия того, что все эти меры будут реализованы и в полном объёме обеспечены финансированием, — сказала спикер верхней палаты парламента журналистам после оглашения послания.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что российский бюджет справится с теми амбициозными задачами, которые Владимир Путин обозначил в Послании Федеральному собранию.