Матвиенко уверена в полной реализации мер из послания Путина

Дополнительные меры поддержки семей, образования и здравоохранения, озвученные в послании президента России Владимира Путина, будут реализованы. Уверенность в этом выразила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
По её словам, "каждая мера просчитана", все данные предложения обсуждалось с правительством.
— Есть полная уверенность и гарантия того, что все эти меры будут реализованы и в полном объёме обеспечены финансированием, — сказала спикер верхней палаты парламента журналистам после оглашения послания.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что российский бюджет справится с теми амбициозными задачами, которые Владимир Путин обозначил в Послании Федеральному собранию.
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