Глава ФИФА на встрече с Путиным: ЧМ-2018 изменил отношение всего мира к России

Инфантино назвал прошлогодний мундиаль, состоявшийся в РФ, самым лучшим за всю историю.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино считает, что Чемпионат мира по футболу 2018 года изменит отношение к России. Об этом он сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

— В прошлом году состоялся самый лучший чемпионат за всю историю, состоялся в России. Раз и навсегда было покончено со всеми негативными предрассудками, которые существовали... Поэтому ЧМ изменил Россию, но прежде всего отношение всего мира к России, — подчеркнул он.

По мнению Инфантино, вместо всех негативных предсказаний мир увидел событие, организованное великолепной страной, которая проявила гостеприимство ко всему футбольному движению.

В свою очередь, президент России поблагодарил главу ФИФА за оказанную при подготовке мундиаля помощь. Путин напомнил, что в знак благодарности за эту совместную работу подписан указ о награждении его орденом Дружбы.

Напомним, что чемпионат мира по футболу состоялся летом 2018 года в 11 городах России. Президент ФИФА признал мировое первенство в нашей стране лучшим в истории.