Из-за кражи картины Куинджи выставку его работ посетили 400 тысяч человек

Похитивший полотно находится под стражей — ему грозит наказание по статье Уголовного кодекса.

Выставку Архипа Куинджи в Третьяковской галерее посетили за четыре с половиной месяца более 385 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе музея, отметив, что всплеск посещаемости произошёл после инцидента с картиной "Ай-Петри. Крым".

— 17 февраля завершила работу выставка "Архип Куинджи", — говорится в сообщении. — Мы рады сообщить вам, что со дня открытия, 6 октября 2018 года, её посетили 385 706 человек.

Напомним, 27 января неизвестный снял картину со стены прямо на глазах у посетителей и вынес её из галереи, сделав вид, что является сотрудником музея. Вскоре похитителя удалось найти, а затем и картину, после чего она была возвращена на выставку. После инцидента все полотна в экспозиции Третьяковки оснастили специальными датчиками.

Как писал Лайф, кража картины привлекла огромное количество желающих увидеть экспозицию. Психолог объяснил очереди в музей "стадным инстинктом".