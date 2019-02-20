Топилин назвал число семей, которым помогут меры господдержки по итогам послания

Глава Минтруда выразил уверенность, что денег на исполнение поручений президента точно хватит.

Увеличение пособий на первенца и второго ребенка семьям, в которых доход ниже двух прожиточных минимумов на человека, коснутся 70% семей. Об этом по итогам послания президента Федеральному собранию заявил глава Минтруда Максим Топилин.

— Сейчас выплаты получают 40-45%, а будет 70%. Если в абсолютных цифрах, то это от 250 до 370 тысяч по первому ребенку. По второму ребенку — там сложнее расчет, — приводит слова чиновник ТАСС.

В то же время увеличение пособия по уходу за ребенком с инвалидностью, по оценками Минтруда затронет примерно 460 тысяч неработающих россиян. Повышение выплат коснется не только родителей несовершеннолетних граждан с ограниченными возможностями но и опекунов инвалидов с детства первой группы.

Ранее глава Минтруда в беседе с Лайфом выразил уверенность, что денег на исполнение поручений президента точно хватит.

Напомним, что в входе послания Владимир Путин предложил ряд мер по поддержке семьи и материнства в России. В частности, было предложено с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи для семей-льготников. Кроме того, Путин заявил о необходимости повысить пособие по уходу за детьми-инвалидами до 10 тысяч рублей, а также дополнительно освободить от налогов 5 кв. м. в квартире и 7 кв. м. в доме на каждого ребёнка, а также освободить многодетные семьи от налогов на землю до 6 соток.