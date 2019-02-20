Синоптики пообещали Москве трёхдневную метель

Ночью в столице начнётся снег, а ветер усилится до 15 м/с. После того как центр непогоды уйдёт в Поволжье, в Москве и области начнётся небольшое похолодание.

Циклонический вихрь, направляющийся из Архангельской области в Поволжье, задержится над столицей и областью. Он принесёт сильный снег, метель и кратковременное похолодание, сказали агентству городских новостей "Москва" в Гидрометцентре России.

— В течение сегодняшнего дня погода в столичном регионе будет преимущественно облачной. Наиболее интенсивные осадки в виде мокрого снега и снега, по данным наукастинга (детализированный прогноз погоды на ближайшие часы), пройдут во второй половине дня, в основном на западе и севере Московской области, в Москве с 15:00 до 18:00 ожидаются небольшие осадки, — цитирует агентство синоптиков.

Осадки ослабеют только к пятнице, и к этому времени температура ночью ожидается около 10–12 градусов мороза в Москве и до минус 15 градусов в области. Днём будет на пару градусов теплее.

Мэрия Москвы советует горожанам укрываться от сильного ветра в подземных переходах, метро или любых зданиях, а не за небольшими конструкциями вроде киосков.