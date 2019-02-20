Синоптики пообещали Москве трёхдневную метель

Циклонический вихрь, направляющийся из Архангельской области в Поволжье, задержится над столицей и областью. Он принесёт сильный снег, метель и кратковременное похолодание, сказали агентству городских новостей "Москва" в Гидрометцентре России.
— В течение сегодняшнего дня погода в столичном регионе будет преимущественно облачной. Наиболее интенсивные осадки в виде мокрого снега и снега, по данным наукастинга (детализированный прогноз погоды на ближайшие часы), пройдут во второй половине дня, в основном на западе и севере Московской области, в Москве с 15:00 до 18:00 ожидаются небольшие осадки, — цитирует агентство синоптиков.
Осадки ослабеют только к пятнице, и к этому времени температура ночью ожидается около 10–12 градусов мороза в Москве и до минус 15 градусов в области. Днём будет на пару градусов теплее.
Мэрия Москвы советует горожанам укрываться от сильного ветра в подземных переходах, метро или любых зданиях, а не за небольшими конструкциями вроде киосков.
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