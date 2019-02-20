Мать "потерянного" в Москве мальчика заподозрили в попытке жестокого убийства

Ранее суд оставил женщину под стражей на 72 часа. Следующее слушание назначено на 22 февраля.

Следствие подозревает Надежду Куликову — маму шестилетнего мальчика, оставленного в Лосином Острове с мешком на голове, в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Преображенского суда Москвы Александру Савельеву.

На заседании следователи подтвердили, что из автомобиля женщины были изъяты три рулона скотча и нож.

Сама женщина обратилась в правоохранительные органы лишь утром, спустя несколько часов после исчезновения сына. Она рассказала, что в заповедник заехала по его просьбе. По её словам, сын убежал и не вернулся, после чего она самостоятельно искала его.

Ребёнка нашли в районе 103-го километра МКАД автолюбители. Как сообщалось, на голове у мальчика был мешок.

Ранее Лайф писал, что москвичке был продлён срок задержания на трое суток.