"Нет ни возможности, ни желания". Рогозин оценил вероятность своего визита в США

В феврале планировались переговоры глав российского и американского космических агентств, но NASA отозвало приглашение.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин признался, что у него "нет ни возможности, ни желания" ехать в Соединённые Штаты. По словам главы корпорации, визит невозможен.

Рогозин должен был встретиться с коллегами из NASA в США в феврале 2019 года. Планировалось, что на время визита американская сторона выдаст разрешение на его изъятие из санкционного списка. Однако в начале года NASA отсрочило переговоры руководителей двух космических агентств, а позднее и вовсе отозвало приглашение.

Глава NASA Джим Брайденстайн в интервью The Washington Post признался, что поддался давлению американских сенаторов.