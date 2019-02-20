В МИД подтвердили, что визит Нетаньяху в Россию отложен

Замглавы МИД Михаил Богданов рассказал ТАСС, что визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Россию переносится на неопределённый срок.

— Визит отложен. Пока не известно, на какие даты. Нам сообщили, что возникли какие-то непредвиденные обстоятельства, связанные с подготовкой к выборам. Премьер в эти дни должен находиться в стране, чтобы решить вопросы, связанные с выборами, — цитирует агентство заместителя министра.

Ранее Лайф приводил сообщения СМИ, которые рассказывали, что встреча откладывается по договорённости с обеих сторон. Израильский премьер и российский президент должны были 21 февраля обсудить обстановку в Сирии и на Ближнем Востоке.