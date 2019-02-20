Преемственность и сигнал регионам. Политолог перечислил "фишки" Послания Путина

По мнению Леонида Давыдова, в этом году президент уделил много внимания тому, что уже удалось сделать ранее, а также постоянно обращался к будущим реализаторам новых задач.

Основатель и председатель правления фонда "Петербургская политика" Леонид Давыдов, комментируя обращение президента к Федеральному собранию, обратил внимание на его преемственность по отношению к посланиям прошлых лет. Об этом эксперт рассказал в беседе с Лайфом.

— Были постоянно отсылки к прошлым посланиям, каким-то прошлым цифрам, обещаниям и реализациям. Причём касающимся как экономики, так и, скажем, военной отрасли, — отметил политолог.

Другая особенность произнесённого послания заключалась в постоянном апеллировании к регионам, указал эксперт. Это, на его взгляд, объясняется тем, что львиную долю поручений и задач придётся исполнять именно субъектам страны.

— Основной приводной ремень всех этих реконструкций, о которых говорится... То есть и меры соцподдержки, и повышение рождаемости, и, собственно говоря, создание всевозможных образовательных, культурных, медицинских и прочих центров — это всё будет происходить в регионах, — добавил Давыдов. — Поэтому основная тяжесть вот этого обозначенного прорыва ложится на региональных администраторов.

Напомним, что в ходе послания Владимир Путин предложил ряд мер по поддержке семьи и материнства в России. В частности, было предложено с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи для семей-льготников. Кроме того, Путин заявил о необходимости повысить пособие по уходу за детьми-инвалидами до 10 тысяч рублей, а также дополнительно освободить от налогов 5 кв. м в квартире и 7 кв. м в доме на каждого ребёнка, а также освободить многодетные семьи от налогов на землю до 6 соток.