СК возбудил дело после обрушения кровли в столовой школы в Подмосковье

Следствие установит, кто должен был контролировать состояние здания и проводить в случае необходимости ремонтные работы.

Следственный отдел города Можайска возбудил уголовное дело по статье "Халатность" после обрушения кровли в столовой одной из общеобразовательных школ Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК РФ.

— Предварительно установлено, что около 10 часов утра в посёлке Тропарёво произошло обрушение кровли в отдельно стоящем здании на территории школы, в котором расположена столовая общеобразовательного учреждения, — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечается, на месте инцидента работают следователи и криминалисты, которые проводят осмотр здания.

Прокуратура Московской области также проводит проверку в связи с обрушением кровли в столовой школы.

По предварительным данным, пострадавших среди учеников и сотрудников учебного заведения нет.

Ранее Лайф сообщал, что в Кировской области произошло обрушение крыши детского сада.