СК возбудил дело после обрушения кровли в столовой школы в Подмосковье

Следственный отдел города Можайска возбудил уголовное дело по статье "Халатность" после обрушения кровли в столовой одной из общеобразовательных школ Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК РФ.
— Предварительно установлено, что около 10 часов утра в посёлке Тропарёво произошло обрушение кровли в отдельно стоящем здании на территории школы, в котором расположена столовая общеобразовательного учреждения, — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Как отмечается, на месте инцидента работают следователи и криминалисты, которые проводят осмотр здания.
Прокуратура Московской области также проводит проверку в связи с обрушением кровли в столовой школы.
По предварительным данным, пострадавших среди учеников и сотрудников учебного заведения нет.
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