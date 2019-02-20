СК возбудил дело после обрушения кровли в столовой школы в Подмосковье

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СК возбудил дело после обрушения кровли в столовой школы в Подмосковье

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Фото: © VK/ГСУ СК России по Московской области

Следствие установит, кто должен был контролировать состояние здания и проводить в случае необходимости ремонтные работы.

Следственный отдел города Можайска возбудил уголовное дело по статье "Халатность" после обрушения кровли в столовой одной из общеобразовательных школ Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК РФ.

— Предварительно установлено, что около 10 часов утра в посёлке Тропарёво произошло обрушение кровли в отдельно стоящем здании на территории школы, в котором расположена столовая общеобразовательного учреждения, — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/club154531591?w=wall-154531591_376&z=photo-154531591_456239946%2Fwall-154531591_376" target="_blank">ГСУ СК России по Московской области</a></p>

Как отмечается, на месте инцидента работают следователи и криминалисты, которые проводят осмотр здания.

Прокуратура Московской области также проводит проверку в связи с обрушением кровли в столовой школы.

По предварительным данным, пострадавших среди учеников и сотрудников учебного заведения нет.

Ранее Лайф сообщал, что в Кировской области произошло обрушение крыши детского сада.

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