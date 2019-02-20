"Лучшее послание". Политолог оценил обращение Путина к Федеральному Собранию

Марат Баширов выразил мнение, что по итогам нынешнего послания перечень поручений будет на 90% наполнен конкретикой, так как были даны точные целевые и цифровые указания.

Сегодняшнее послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию — лучшее с точки зрения социальной сферы. Такое мнение Лайфу высказал политолог Марат Баширов, отметив, что в ходе своего выступления российский лидер "развязал несколько узелков, которые не могли развязать в правительстве".

— Там были разные точки зрения по одним и тем же вопросам. А здесь было очень много конкретики — и относительно демографических вопросов, относительно выплат, относительно ипотеки, — сказал Баширов.

Кроме того, политолог отметил тот факт, насколько серьёзно глава государства изучил экологическую проблему, связанную с твёрдыми отходами и мусорной реформой.

— Очень глубокое погружение в эту тему и очень чёткие поручения, которые даны правительству, — добавил специалист, подчеркнув, что Путин намерен через год посмотреть, как будет реализовываться мусорная реформа и спрашивать о конкретных результатах, достигнутых в этой области.

Важной темой, которая была озвучена в послании была демографическая яма и необходимость конкретных шагов для того, чтобы из неё выбраться. В этой связи также отмечалась проблема, связанная с жильём и опасения того, что из-за новой формы финансирования строительства, на которую предстоит перейти этим летом, могут вырасти цены на недвижимость.

— Президенту это не нравится. Он даёт чёткий сигнал, что нам нужно удержаться в рамках нынешних процентных ставок по ипотеке. Нам нужно удержаться от роста стоимости строительства жилья. Это очень непростая задача, — добавил эксперт.

Баширов выразил мнение, что по итогам нынешнего послания перечень поручений будет на 90% наполнен конкретикой, так как были даны точные целевые и цифровые указания.