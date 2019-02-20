"В моём мире идиотов меньше". Лоза объяснил слова Макаревича плохим окружением

По мнению музыканта, убеждение его коллеги основано на впечатлении от людей, которых он в жизни видел или слышал.

Певец Юрий Лоза считает, что лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич назвал 80% населения Земли идиотами на основе личного опыта. Музыкант прокомментировал Лайфу скандальное высказывание коллеги.

— Значит, у него окружение такое. У меня — другое. Он считает, что в его окружении, тех людей, которых он в жизни видел или слышал, он считает, что такой процент... Что мы можем сделать в таком случае? Пожать плечами. Каждый человек живёт в своём маленьком мире, в моём мире идиотов меньше, — заявил Лоза.

По мнению артиста, суждение об идиотизме тенденциозное. К примеру, как отметил Лоза, лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского тоже одни считали идиотом, а другие — гением.

Ранее Макаревич призвал запретить орать по телевизору одновременно нескольким выступающим, поскольку это просто калечит психику людей. Вместе с тем музыкант призвал "принять как данность" факт, что" 80% жителей Земли — идиоты". Позже лидер "Машины времени" попытался смягчить ситуацию, сказав, что слова принадлежат не ему. И снова всё испортил, добавив, что, по его собственному мнению, идиотов больше 80%.