Эскадра кораблей НАТО планирует учения в Чёрном море

Корабли НАТО противоминной группы (SNMCMG2) собрались в Чёрном море для участия в учениях Альянса по разминированию. В эскадру вошли немецкое судно обеспечения FGS Werra, а также минные тральщики Турции (Akçakoca), Румынии (Lupu Dinescu) и Болгарии (Tsibar).

— Группа проводит регулярное патрулирование для повышения оперативной совместимости с союзниками и морскими партнёрами в Чёрном море. В рамках своего патрулирования группа примет участие в учениях по разминированию "Посейдон", которое ежегодно организуют Румыния и Болгария, — говорится в сообщении на сайте НАТО.

.@nato #SNMCMG2 ships, Deutsche Marine’s Elbe class Type 404 tender FGS Werra (flagship) & Turkish Navy’s Aydın class mine sweeper TCG Akçakoca transited Bosphorus back to back & entered Black Sea en route to Varna. pic.twitter.com/3QG8WLdxxC — Yörük Işık (@YorukIsik) 19 февраля 2019 г.

В декабре прошлого года Генсек НАТО рассказал, что Альянс увеличивает своё присутствие в Чёрном море. В январе в Чёрном море находился американский корабль USS Fort McHenry.