Эскадра кораблей НАТО планирует учения в Чёрном море

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Эскадра кораблей НАТО планирует учения в Чёрном море

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Корабли НАТО противоминной группы (SNMCMG2) собрались в Чёрном море для участия в учениях Альянса по разминированию. В эскадру вошли немецкое судно обеспечения FGS Werra, а также минные тральщики Турции (Akçakoca), Румынии (Lupu Dinescu) и Болгарии (Tsibar).

— Группа проводит регулярное патрулирование для повышения оперативной совместимости с союзниками и морскими партнёрами в Чёрном море. В рамках своего патрулирования группа примет участие в учениях по разминированию "Посейдон", которое ежегодно организуют Румыния и Болгария, — говорится в сообщении на сайте НАТО.

В декабре прошлого года Генсек НАТО рассказал, что Альянс увеличивает своё присутствие в Чёрном море. В январе в Чёрном море находился американский корабль USS Fort McHenry.

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