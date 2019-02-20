В Скотленд-Ярде отреагировали на просьбу матери Скрипаля признать его пропавшим

Ранее женщина направила соответствующие документы в московскую полицию, по месту прописки внучки.

Полиция Лондона не получала от российских властей официального уведомления о признании в РФ пропавшими без вести Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом РИА "Новости" сообщил представитель Скотленд-Ярда.

— Мы не получили никакого официального уведомления о том, что они были объявлены пропавшими без вести, — заявил представитель полиции британской столицы.

Ранее племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что его мама попросила признать сына и внучку пропавшими без вести. Заявления были отправлены по почте.

Напомним, в марте 2018 года экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, был отравлен нервно-паралитическим веществом. Вместе с ним была отравлена его дочь Юлия. Посольство РФ не в курсе того, что происходит со Скрипалями. Племянница Скрипаля Виктория считает, что её дядя мёртв.