СК завёл дело против матери, ударившей трёхлетнюю дочь о стену за отказ поесть

Следователи уточнили, что у малышки сотрясение мозга и многочисленные гематомы на теле.

В Свердловской области возбудили уголовное дело против военнослужащей из Новоуральска, которая избила свою трёхлетнюю дочь из-за отказа поесть. Как сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК РФ, матери грозит штраф или арест сроком на четыре месяца.

— Возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего войсковой части 3280 прапорщика Галины П. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ, — уточнили в главке.

Инцидент произошёл 31 января. Мать-прапорщик вышла из себя после отказа маленькой девочки поесть и несколько раз ударила её головой о стену и избила. В СК уточнили, что у малышки сотрясение мозга и многочисленные гематомы на теле. Сейчас она находится у бабушки.