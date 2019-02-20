В смысле, нет Бузовой? Составлен рейтинг самых любимых россиянами певцов и певиц

Самые любимые певцы у россиян — Филипп Киркоров, Алла Пугачёва и Стас Михайлов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Левада-центром в декабре 2018 года среди 1600 человек старше 18 лет в 52 субъектах РФ.
Так, респондентов в ходе личного интервью попросили ответить, кто их любимый исполнитель. Результаты оказались следующими:
- Филипп Киркоров — 8%;
- Алла Пугачёва — 5%;
- Стас Михайлов — 5%;
- Николай Басков — 4%;
- Лев Лещенко — 4%;
- Григорий Лепс — 3%;
- София Ротару — 3%;
- Владимир Высоцкий — 3%;
- Валерия — 2%;
- Дима Билан —2%;
- "Любэ" — 2%;
- Михаил Шуфутинский — 2%;
- Олег Газманов — 2%;
- Иосиф Кобзон — 2%.
Отметим, что Киркорова любят люди разных поколений, Пугачёву — те, кому за 40, а Михайлова и Билана — россияне от 25 и старше. Участники опроса от 18 до 24 лет отдали предпочтение Егору Криду, Тимати и Николаю Баскову. А вот, к примеру, Ольга Бузова и Светлана Лобода в этом рейтинге не фигурируют совсем.
Участников опроса также спросили о любимых жанрах. Так, 67% заявили, что отдают предпочтение российской поп-музыке и советской эстраде, 30% выбирают шансон, 22% — классическую музыку, 9% — бардовские песни. Джаз в целом отметили 7%, причём в основном молодые люди до 24 лет.
18% россиян заявили, что слушают иностранную музыку, в большей степени молодые люди до 39 лет. Любители рока предпочитают слушать отечественных исполнителей больше, чем зарубежных.
Говоря о том, какие темы нужно избегать в творчестве, участники опроса отметили, что не хотят слышать про суицид и насилие (46%), алкоголь и наркотики (41%), секс и половые отношения (34%), веру в бога и религию (27%), критику власти и межнациональные отношения (19%). В то же время 19% опрошенных заявили, что согласны воспринимать творчество на любые темы.
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