В смысле, нет Бузовой? Составлен рейтинг самых любимых россиянами певцов и певиц

Киркорова любят люди разных поколений, Пугачёву — те, кому за 40, а Михайлова и Билана — россияне от 25 и старше.

Самые любимые певцы у россиян — Филипп Киркоров, Алла Пугачёва и Стас Михайлов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Левада-центром в декабре 2018 года среди 1600 человек старше 18 лет в 52 субъектах РФ.

Так, респондентов в ходе личного интервью попросили ответить, кто их любимый исполнитель. Результаты оказались следующими:

Филипп Киркоров — 8%;

Алла Пугачёва — 5%;

Стас Михайлов — 5%;

Николай Басков — 4%;

Лев Лещенко — 4%;

Григорий Лепс — 3%;

София Ротару — 3%;

Владимир Высоцкий — 3%;

Валерия — 2%;

Дима Билан —2%;

"Любэ" — 2%;

Михаил Шуфутинский — 2%;

Олег Газманов — 2%;

Иосиф Кобзон — 2%.

Отметим, что Киркорова любят люди разных поколений, Пугачёву — те, кому за 40, а Михайлова и Билана — россияне от 25 и старше. Участники опроса от 18 до 24 лет отдали предпочтение Егору Криду, Тимати и Николаю Баскову. А вот, к примеру, Ольга Бузова и Светлана Лобода в этом рейтинге не фигурируют совсем.

Участников опроса также спросили о любимых жанрах. Так, 67% заявили, что отдают предпочтение российской поп-музыке и советской эстраде, 30% выбирают шансон, 22% — классическую музыку, 9% — бардовские песни. Джаз в целом отметили 7%, причём в основном молодые люди до 24 лет.

18% россиян заявили, что слушают иностранную музыку, в большей степени молодые люди до 39 лет. Любители рока предпочитают слушать отечественных исполнителей больше, чем зарубежных.

Говоря о том, какие темы нужно избегать в творчестве, участники опроса отметили, что не хотят слышать про суицид и насилие (46%), алкоголь и наркотики (41%), секс и половые отношения (34%), веру в бога и религию (27%), критику власти и межнациональные отношения (19%). В то же время 19% опрошенных заявили, что согласны воспринимать творчество на любые темы.