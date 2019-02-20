Националиста Дмитрия Дёмушкина досрочно выпустили из колонии

Националиста Дмитрия Дёмушкина, приговорённого к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима в апреле 2017 года, досрочно выпустили на свободу. Соответствующее решение принял Петушинский районный суд Владимирской области.
Отмечается, что досрочное освобождение Дёмушкина связано с частичной декриминализацией статьи Уголовного кодекса "Экстремизм".
Напомним, лидер движения "Русские"* получил два с половиной года за картинки "экстремистской направленности для разжигания ненависти и вражды к определённой группе лиц". В частности, Дмитрий Дёмушкин размещал в соцсетях кадры, на которых молодые люди, включая его, чествовали Адольфа Гитлера.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России по решению Верховного суда.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени