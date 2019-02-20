Националиста Дмитрия Дёмушкина досрочно выпустили из колонии

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Националиста Дмитрия Дёмушкина досрочно выпустили из колонии

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Дмитрий Дёмушкин. Фото: © скриншот видео L!FE.

Решение об освобождении лидера движения "Русские" принято в связи с частичной декриминализацией статьи "Экстремизм".

Националиста Дмитрия Дёмушкина, приговорённого к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима в апреле 2017 года, досрочно выпустили на свободу. Соответствующее решение принял Петушинский районный суд Владимирской области.

Отмечается, что досрочное освобождение Дёмушкина связано с частичной декриминализацией статьи Уголовного кодекса "Экстремизм".

Напомним, лидер движения "Русские"* получил два с половиной года за картинки "экстремистской направленности для разжигания ненависти и вражды к определённой группе лиц". В частности, Дмитрий Дёмушкин размещал в соцсетях кадры, на которых молодые люди, включая его, чествовали Адольфа Гитлера.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России по решению Верховного суда.

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