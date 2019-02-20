Орешкин назвал условия для снижения ипотечных ставок

По его словам, их падение будет свидетельствовать о нормализации ситуации с инфляцией в стране.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил RT о том, что инфляционная картина в начале 2019 года развивается лучше, чем того ожидали сотрудники министерства и их коллеги из Центробанка.

Министр выразил надежду, что в ближайшие месяцы позитивная динамика сохранится.

— Мы видим замедление номинального темпа роста заработных плат — тоже фактор, который указывает на то, что инфляционное давление будет понижено, — заявил глава Минэкономразвития.

По словам Орешкина, на базе этих факторов можно ожидать снижения давления инфляции. На фоне этого произойдёт и снижение процентных ставок по ипотеке.

Напомним, глава Сбербанка Герман Греф после Послания президента РФ Федеральному собранию заявил, что во второй половине года инфляция должна пойти вниз. Вслед за ней вниз пойдут и ипотечные ставки.