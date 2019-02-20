Матвиенко предложила обязать врачей отрабатывать обучение за счёт бюджета

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила заключать госконтракты с молодыми врачами, получившими образование за счёт бюджетных средств.
Председатель Совфеда отметила, что такой шаг помог бы вернуть затраченные на обучение специалистов средства.
— Если государство вкладывает средства в обучение врачей, то, может быть, заключать государственный контракт, который обязывал бы молодого специалиста отработать определённый срок в медицине, — пояснила Матвиенко в эфире телеканала "Россия-24".
Спикер Совфеда напомнила, что большинство учащихся медицинских вузов получает образование за счёт бюджетного финансирования. После окончания обучения часть специалистов, по словам Матвиенко, уходит работать "менеджерами в торговые центры".
По её мнению, государственный контракт мог бы обязать молодых специалистов отрабатывать полученное за счёт средств налогоплательщиков образование.
Также Матвиенко заявила, что уверена в полной реализации мер из послания Путина.
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