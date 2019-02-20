В Москве появятся спасатели быстрого реагирования на мотоциклах

22 экипажа на байках будут работать в круглосуточном режиме на территории города.

Мобильные группы быстрого реагирования на специальных мотоциклах заступят на дежурство в российской столице. Об этом рассказал заместитель московского мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

— Вводятся в постоянную эксплуатацию мотоподразделения в составе 22 экипажей, которые будут работать в круглосуточном режиме по территории города, — уточнил чиновник.

По его словам, мотоподразделения будут выезжать для оказания помощи туда, куда их коллеги не могут добраться. Бирюков также отметил, что в арсенале спасателей специальные беспилотники, которые могут нести небольшое снаряжение в помощь попавшим в беду на воде.