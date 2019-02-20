СМИ: Частный самолёт "подрезал" пассажирский лайнер над столичным аэропортом

Отмечается, что столкновения удалось избежать благодаря наземной службе безопасности.

Частный бизнес-джет Bombardier Challenger 600 едва не столкнулся с пассажирским боингом "ЮТэйр" над Внуково на высоте две тысячи метров. Как сообщает телеграм-канал Mash, инцидент произошёл накануне вечером.

Отмечается, что командир экипажа бизнес-джета не согласовал высоту с диспетчерами, в то время как над аэропортом снижался самолёт "Боинг-737" компании "ЮТэйр".

Столкновения удалось избежать благодаря срабатыванию наземной системы предупреждения об опасных сближениях. Как сообщает РБК, лайнер летел из Санкт-Петербурга.