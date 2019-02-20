Начато производство Lada Largus на двух типах топлива

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Начато производство Lada Largus на двух типах топлива

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Фото: © Автоваз

Цены на модель стартуют от 728 300 рублей с учётом субсидии по госпрограмме Ecogas.

"АвтоВАЗ" начал производство практичного универсала LADA Largus CNG, который работает на бензине и газе, сказано в сообщении компании.

— Использование метана позволяет в три раза сократить затраты на топливо, повышает ресурс мотора и экологичность автомобиля, — отмечается в сообщении.

Как уточняется, газобаллонное оборудование устанавливается на лёгкие коммерческие и пятиместные пассажирские версии Largus: фургон, пятиместный универсал и версию Cross. Начальная стоимость составит 728 300 рублей.

Напомним, первой серийной LADA с метановой газобаллонной установкой стала LADA Vesta CNG. Её начали продавать летом 2017 года.

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