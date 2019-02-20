"Ответ на запрос избирателя". Политолог оценил содержание послания Путина

По мнению Евгения Минченко, в этом году особенно показательным было смещение фокуса с внешней политики на внутренние дела государства.

Президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" в беседе с Лайфом прокомментировал содержание послания Владимира Путина Федеральному собранию страны. По его словам, это даже не послание, а постановка задач органам исполнительной власти.

— В отличие от многих предыдущих посланий, когда главой государства предлагались какие-то меры, мол, "я вас прошу рассмотреть вот это, вот это", в этот раз президент ставил перед чиновниками конкретные цели: "Задача такая, решение вот такое, всё, исполняем", — рассуждает политолог.

Второй важный момент, по словам эксперта, заключается в заметном сдвиге фокуса внимания с внешней политики на внутреннюю — это то, чего, судя по некоторым социологическим исследованиям, давно ждут избиратели.

— Кроме того, Путин исходил не только из каких-то прагматических мотивов, но ещё и регулярно апеллировал к морально-этическим основаниям решения тех или иных проблем. В частности, когда он говорил о проблеме бедности или о неравенстве возможностей жителей разных регионов, — прокомментировал Минченко.

Напомним, 20 февраля Президент России Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному собранию уже в 15-й раз.

Что сказал президент о задачах в социальной сфере, экономике и о внешнеполитических угрозах — в материале Лайфа.