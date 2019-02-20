Бесы и живодёрство. Мать объяснила, зачем надела на сына в Лосином Острове мешок

Москвичка уверяет, что ребёнок мучил таким образом собаку, и она хотела показать, насколько животному было плохо.

Мать надела мешок на голову шестилетнему мальчику, который был найден после ночи в Лосином Острове в Москве, чтобы проучить за жестокие выходки. По данным МК, в этом призналась сама родительница, Надежда Куликова.

Женщина утверждает, что "он бесноватый" из-за своей болезни — якобы отрезал ножом головы птицам, связал скотчем и пытался утопить собаку. По словам Куликовой, в злополучный день она отвезла его в Троице-Сергиеву лавру на отчитку, но попасть туда не удалось. По пути домой она решила прибегнуть к другому методу — заехала в Лосиный Остров и со словами "Ты больно сделал собачке, посмотри, каково ей было!" надела на сына мешок и замотала скотчем.

Куликова подчеркнула, что убивать мальчика не хотела, но он вдруг сбежал. Женщина якобы безрезультатно искала его в Лосином Острове всю ночь, а утром обратилась в полицию.

Напомним, утром 18 февраля 33-летняя женщина заявила в полицию об исчезновении шестилетнего сына. Мальчик имеет отклонение в развитии и наблюдается у психиатра. Позднее он был найден невредимым автомобилистами на МКАД недалеко от Лосиного Острова. Женщина задержана, ей инкриминируют покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью.