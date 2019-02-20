В СБУ заверили, что будут принимать некие меры в случае получения информации о конкретных фактах.

На Украине испугались влияния России на выборы через мессенджеры. Как сообщает УНН со ссылкой на СБУ, ведомство намерено "противодействовать вмешательству спецслужб Российской Федерации в избирательные процессы страны".

Отмечается, что в случае получения информации о конкретных фактах подобных нарушений спецслужба будет принимать "меры, направленные на защиту информационной безопасности" Украины.

По информации местных СМИ, СБУ ранее объявила об очередной попытке российских спецслужб вмешаться в выборы с помощью материалов в соцсетях, которые якобы влияют на электоральные настроения украинцев.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта, и сейчас полным ходом идёт избирательная кампания, в которой активно участвует и нынешний украинский лидер Пётр Порошенко. Как писал Лайф, ранее он поведал о своих "подвигах" на Майдане, заявив, что лично выносил погибших.