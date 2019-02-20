В Ярославле двое парней смогли предотвратить взрыв газа в многоэтажке

Один из них работает спасателем и считает, что нельзя сравнивать одну его жизнь с жизнями жильцов целого дома.

В Ярославле молодые люди спасли жильцов пятиэтажного дома от взрыва газа. От случайного прохожего Александр Суханов и Станислав Мавренков узнали, что он ушёл из квартиры, но оставил газ открытым. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент произошёл вечером 12 февраля, когда 43-летний Алексей Загородный намеренно открыл вентиль газа и ушёл в пекарню.

— Зашёл мужик в неадеквате, закурил сигарету прямо в пекарне, мы его вывели на улицу, сказали: "Кури на улице", — вспоминает Мавренков.

По словам молодых людей, через несколько минут они вышли. К тому моменту мужчина лежал на крыльце. Они предложили ему помощь, а тот сообщил, что ушёл из дома, оставив открытым газ, и бросил им ключи.

— Вбежали в квартиру, открыли окна, выключили конфорки. Мы как дверь открыли, там запашок на весь подъезд пошёл, — рассказал Мавренков.

— У меня профессия такая вообще — спасателем работаю, поэтому рискую, можно сказать, почти каждый день, так что никакого раздумья не было, — поделился Суханов.

Напомним, три года назад при взрыве газа в одном из домов Ярославля погибли семь человек. Позднее обвиняемый по делу заявил, что один из жильцов дома намеренно перерезал шланг и послал прощальные сообщения.