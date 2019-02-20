Путин. Главное. Цитаты

20 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию уже в 15-й раз. Что сказал президент о задачах в социальной сфере, экономике и о внешнеполитических угрозах — в материале Лайфа.

О проектах развития

"Благодаря многолетнему общему труду и достигнутым результатам сейчас мы можем направить и сконцентрировать на целях развития колоссальные, во всяком случае для нашей страны колоссальные, финансовые ресурсы. Нам их никто не подарил. Мы не взяли их взаймы. Эти средства заработаны миллионами наших граждан — всей страной".

О выплатах на первого и второго ребёнка

"Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Такие запросы есть у людей, мы видим их, напрямую в администрацию президента поступают. Это позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты".

О помощи семьям с детьми-инвалидами

"Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы всего 5,5 тысячи рублей. Предлагаю уже с 1 июля текущего года повысить его до 10 тысяч рублей. Понимаю, конечно, что и это немного. И тем не менее такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребёнок нуждается в особой заботе".

Поддержка многодетных семей с ипотекой

"Считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребёнок, а именно: напрямую из федерального бюджета оплатить, "погасить" за такую семью 450 тысяч рублей из её ипотечного кредита. При этом предлагаю запустить эту меру, что называется, задним числом — с 1 января 2019 года".

Больше детей — меньше налогов

"Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой: больше детей — меньше налог. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога: по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на каждого ребёнка".

Снижение ставок по ипотеке

"Правительству и Центральному банку нужно последовательно выдерживать линию на снижение ставок по ипотеке до девяти процентов, а затем — до восьми процентов и ниже, как это и установлено в майском указе".

Об отношении чиновников к людям

"Надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги и тем более никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения к гражданам ни в словах, ни в действиях".

Борьба с онкологией

"За ближайшие шесть лет направим на эти цели не менее одного триллиона рублей. Речь об организации своевременного, эффективного и доступного лечения, о внедрении передовых технологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, заставляют отступить эту опасную болезнь. Сегодня с диагнозом, например, лейкоз выздоравливает более 80 процентов детей, при некоторых формах рака — более 90 процентов излечиваются".

Высокоскоростной Интернет во все школы

"Когда в 2006 году мы начали подключать школы к Интернету, технологии были совершенно другими. Знаете, и тогда это казалось прорывом просто. Но это и было прорывом на самом деле, тогда это было очень здорово. Но сегодня эти технологии кажутся древними, и теперь перед нами уже задачи нового уровня. К концу 2021 года все школы России должны иметь не просто доступ в Сеть, а высокоскоростной Интернет".

Никаких проблемных свалок

"В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет — и все остальные. При этом надо повысить долю обработки отходов с сегодняшних 8–9 процентов до 60, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора".

"Земский учитель"

"Предлагаю с 2020 года запустить программу "Земский учитель", по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые захотят и переедут работать в сёла и малые города".

"Зелёная" продукция

"Поручаю правительству создать защищённый бренд отечественной чистой, "зелёной" продукции, он должен подтверждать, что в её производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии, заслужить гарантии высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынке. На внешнем пойдёт всё влёт, уверяю вас, там ничего чистого вообще не осталось".

"Сдать в архив" устаревшие законы

"Давайте, действительно, подведём черту и с 1 января 2021 года прекратим действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции. За оставшиеся два года при участии делового сообщества нужно обновить нормативную базу, сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям, остальные — сдать в архив".

Даёшь 5G

"Задача ближайших лет — организовать повсеместный доступ к высокоскоростному Интернету, начать эксплуатацию систем связи пятого поколения, 5G".

Поддержка одарённых детей

"Настоящим созвездием становится сочинский "Сириус". Планировалось, что основанные на его модели центры поддержки одарённых ребят появятся во всех регионах страны к 2024 году. Но коллеги говорят, что готовы сделать это и раньше, за два года. Такую работу на опережение можно только приветствовать".

Освободить от налога на прибыль музеи, театры и библиотеки

"Напомню также, что медицинские и образовательные организации освобождены от налога на прибыль. Однако эта льгота заканчивается 1 января 2020 года. Предлагаю не только сделать её бессрочной, но и распространить на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки. Это, кстати говоря, позволит им ежегодно экономить примерно четыре миллиарда рублей и направить их на своё развитие, на повышение зарплат сотрудников".

Либо суверенитет, либо ничего

"Россия была и будет суверенным, независимым государством. Это просто аксиома. Она будет либо такой, либо вообще её не будет. Для всех нас это должно быть понятно, мы должны это понимать и осознавать. Россия не может быть государством, если она не будет суверенной. Некоторые страны могут, Россия — нет..."

США и "подхрюкивающие" сателлиты

"Сделали бы лучше, как в 2002 году, из ПРО вышли, всё в открытую, по-честному. Хорошо это или плохо — другой вопрос... И здесь надо было так поступить, именно по-честному... Сами всё нарушают, а потом ищут оправдание и назначают виновных. Но ещё и своих сателлитов мобилизуют: они так аккуратненько, но всё-таки американцам "подхрюкивают" по этому вопросу".

Асимметричные действия

"Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они действительно будут произведены и поставлены на европейский континент, а США такие планы имеют, это резко обострит ситуацию в сфере международной безопасности, создаст для России серьёзные угрозы, ведь у некоторых классов этих ракет подлётное время до Москвы может составить до 10–12 минут. В таком случае мы будем вынуждены, я хочу это подчеркнуть, именно вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия".

Дружба с США

"Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США. Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит, оборонительный характер".

Как хорошо уметь считать

"Считать-то они умеют? Умеют наверняка. Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения".

Как главные тезисы из послания Путина изменят нашу жизнь — читайте в большом материале Лайфа.

А увидеть каждого, кто присутствовал во время послания президента в Гостином дворе, можно с помощью проекта "Гигарама".