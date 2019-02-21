"Корзина греха". Опубликован рейтинг доступности наркотиков в странах мира

В списке отражён рынок не только запрещённых препаратов, потому что во многих странах или отдельных регионах марихуана, кокаин и даже героин разрешены для рекреационного или медицинского использования.

Эксперты агентства Bloomberg подсчитали, сколько в разных странах придётся выложить за "корзину греха", состоящую из четырех групп наркотиков: опиоидов (героина), кокаина, каннабиса (марихуаны) и стимуляторов амфетаминового ряда. Самые недоступные наркотики — в России, Китае и Японии. Здесь, даже если вероятный покупатель сможет найти дилеров запрещённых препаратов, "корзина" окажется самой дорогой.

По подсчётам издания, за грамм амфетамина, грамм марихуаны, грамм кокаина и грамм опиоидов в среднем в России теоретически нужно заплатить более 82% недельного дохода. Который, правда, эксперты вычисляли странным способом. Брали 1/52 части ВВП на душу населения за 2018 год, не учитывая покупательскую способность.

Самыми доступными, согласно подсчётам Bloomberg, наркотики оказались для жителей Люксембурга. При среднем годовом доходе люксембуржцев более чем в 100 тысяч долларов "корзина греха" будет стоить для них лишь 9% недельной зарплаты. Также в списке стран с доступными наркотиками оказались Нидерланды, Уругвай, Коста-Рика и Чили. Хотя в списке есть страны с низкими доходами населения, "корзина греха" там стоит ничтожно мало.

Жителям США, чтобы купить запрещённые препараты, нужно потратить более 70% еженедельного дохода в 1202 доллара. Из 50 стран США оказались на 44-м месте. Россия при недельном доходе граждан в 211 долларов оказалась на 48-м месте, потому что указанный набор разных наркотиков в стране стоит 174 доллара. Дороже наркотики обходятся лишь для жителей КНР и Японии, которым нужно потратить на них 93,6 и 95,2% недельного дохода.