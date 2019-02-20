Отмечается, что при изучении фактов были учтены политические процессы и интересы, которые преследуют украинские власти.

СК РФ возбудил уголовное дело после взрывов в Донецке 18 февраля, которые квалифицировал как акт международного терроризма. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

— Местные правоохранительные органы уже разбираются в обстоятельствах произошедшего в рамках уголовного дела о терроризме, — сказала она, добавив, что изучение фактов свидетельствует о желании преступников дестабилизировать обстановку в районах конфликта в целях нарушения мирного сосуществования народов.

Она также отметила, что при изучении были учтены политические процессы, происходящие на Украине, а также интересы, которые преследует Киев. По словам Петренко, совершённые действия не только поставили под угрозу жизнь граждан, но и нарушают нормальную деятельность представителей СММ ОБСЕ, а также подрывают минские договорённости.

Напомним, в центре Донецка 18 февраля прогремело три взрыва. В результате инцидентов никто не пострадал. Как писал Лайф, в МИД РФ заявили, что взрывы являются попыткой Киева запугать жителей.