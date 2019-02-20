Кожемяко рассказал о программе "Бережливая поликлиника" в Приморье

По словам главы региона, проектом предусмотрена покупка передвижных диагностических комплексов и фельдшерско-акушерских пунктов.

Программа "Бережливая поликлиника", о создании стандарта которой сообщил президент РФ в Послании Федеральному собранию, уже работает в Приморском крае. Об этом сообщил глава региона Олег Кожемяко.

— В Приморье уже работает программа "Бережливая поликлиника". Она включает в себя приобретение передвижных диагностических комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов, наличие специалистов первичного звена, — сказал губернатор края.

Также Кожемяко напомнил, что в прошлом году в Приморье принят краевой закон, по которому молодые врачи получают дополнительную единовременную выплату при переезде в сельскую местность или другой город. Документ направлен на решение проблемы с нехваткой специалистов.

В Послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству внедрить программу "Бережливая поликлиника", что позволит снизить время ожидания пациентов в очереди в 3–4 раза. Также президент предложил снять возрастные ограничения для проекта "Земский доктор", чтобы врачи старше 50 лет тоже могли получить подъёмные при переезде в сельскую местность или другой город. Их размер он призвал увеличить до 1 миллиона рублей, для фельдшеров — до 500 тысяч рублей.