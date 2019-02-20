Лагерфельд завещал не устраивать ему пышные похороны

Тело модельера кремируют, а прах развеют вместе с прахом матери и прахом его спутника жизни Жака де Башера.

Карл Лагерфельд завещал не устраивать после его смерти похоронную церемонию, поэтому близкие модельера откажутся от её проведения. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на представителя бренда Лагерфельда.

— Его пожелания будут учтены, — сообщил он.

Отмечается, что Лагерфельд хотел, чтобы его после смерти кремировали, а прах развеяли вместе с прахом его матери и прахом умершего в 1989 году его партнёра Жака де Башера. Их урны модельер хранил в тайном месте для этой цели. По информации СМИ, вторую половину праха спутника жизни кутюрье вернут его семье.

Напомним, Карл Лагерфельд скончался в Париже на 86-м году жизни. Ранее стало известно, что его место займёт Виржини Виар. Как писал Лайф, наследником модельера может стать его кошка.