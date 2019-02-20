Критик объяснил отсутствие Бузовой в рейтинге самых любимых исполнителей россиян

Читайте также

Критик объяснил отсутствие Бузовой в рейтинге самых любимых исполнителей россиян

254

Фото: © Instagram/buzova86

По словам эксперта, это пример формулы "можно быть известным, но не быть популярным".

Музыкальный критик Артур Гаспарян в интервью Лайфу объяснил отсутствие имён Ольги Бузовой и Элджея в рейтинге любимых россиянами певцов и певиц.

— Наше восприятие какой-то модной музыки или хайпа среди определённого возрастного контингента людей ограничивается тем, что мы с вами живём в столице, воспринимаем мир немножко по-другому. И часто картинка мира у нас складывается из постов в "Инстаграме". Она немножко, на мой взгляд, искажённая, — пояснил Гаспарян.

Критик напомнил, что иногда люди, которых часть аудитории считает очень востребованными, в масштабах страны на самом деле не имеет популярности или раскрученности.

Напомним, любимыми исполнителями россиян стали Филипп Киркоров, Алла Пугачёва и Стас Михайлов.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×