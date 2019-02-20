Критик объяснил отсутствие Бузовой в рейтинге самых любимых исполнителей россиян

Музыкальный критик Артур Гаспарян в интервью Лайфу объяснил отсутствие имён Ольги Бузовой и Элджея в рейтинге любимых россиянами певцов и певиц.
— Наше восприятие какой-то модной музыки или хайпа среди определённого возрастного контингента людей ограничивается тем, что мы с вами живём в столице, воспринимаем мир немножко по-другому. И часто картинка мира у нас складывается из постов в "Инстаграме". Она немножко, на мой взгляд, искажённая, — пояснил Гаспарян.
Критик напомнил, что иногда люди, которых часть аудитории считает очень востребованными, в масштабах страны на самом деле не имеет популярности или раскрученности.
Напомним, любимыми исполнителями россиян стали Филипп Киркоров, Алла Пугачёва и Стас Михайлов.
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