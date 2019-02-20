Житель Подмосковья попытался ограбить банк, чтобы ему же выплатить кредит

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Житель Подмосковья попытался ограбить банк, чтобы ему же выплатить кредит

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Фото: © Кадр из видео МВД России

32-летний житель Люберец совершил нападение на банк, в котором ранее взял кредит. Он напал на организацию, расположенную на Октябрьском проспекте (г. Люберцы). Об этом сообщили в МВД РФ.

Угрожая ножом сотрудникам банка, мужчина потребовал передать ему деньги. Кассир нажал кнопку охранной сигнализации, однако преступник скрылся с места преступления.

Нападающего опознали благодаря записям с камер наблюдения. Полиция обнаружила мужчину по месту жительства. Теперь ему грозит до восьми лет за разбой. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

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